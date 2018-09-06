Сенатор раскритиковал ситуацию на дорогах в РК

Состояние дорог, дорожной разметки, освещения, пешеходных переходов во многих местах оставляет желать лучшего.

Депутат Сената Парламента РК Дулат Куставлетов на пленарном заседании Палаты в запросе на имя премьер-министра озаботился сохраняющейся сложной ситуацией с травматизмом на дорогах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

«По официальной статистике наблюдается небольшое снижение травматизма и смертности на дорогах страны, но все же цифры остаются достаточно высокими. Так, в 2017 году в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) пострадали свыше 24 тыс человек, из которых около 2 тыс человек погибли, то есть смертность на дорогах составляет примерно 11,5 случаев на 100 тыс населения. В Швеции этот показатель немного превышает 2 человека на 100 тыс населения», - сказал он.

По его словам, проблема травматизма на дорогах является комплексной и требует планомерной работы по обеспечению соблюдения правил дорожного движения со стороны ее участников, улучшению качества дорог, дорожной разметки, инфраструктуры, технического осмотра, своевременного оказания медицинской помощи.

«Уполномоченные органы и акиматы регулярно отчитываются перед населением и депутатами о достижении запланированных показателей, проведенных мероприятиях и затраченных бюджетных средствах, и уверяют, что теперь проблемная ситуация в корне изменится. В отчетный период определенная работа, конечно же, проводится, но для того, чтобы разово достичь заданного показателя. А потом вновь все пускается на самотек, сводя «на нет» проводимые ранее реформы», - констатировал парламентарий.

Также он отметил, что ввели ответственность за пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном, начали повально штрафовать нарушителей и основная масса водителей перестала пользоваться телефонами за рулем.

«Сегодня с появлением системы «Сергек» и переходом на автопатрулирование водители при управлении автомобилем уже особо не боятся не просто говорить по телефону за рулем, а даже ведут переписку в социальных сетях и просматривать видеоролики. Мало того, появились флешмобы, когда водитель выходит из движущейся машины и танцует, фиксируя такую шалость на видеокамеру. Имеют место постоянные скандалы со свадебными кортежами, перевозка детей без автокресел на переднем сиденье, а также на руках у водителя», - указал сенатор.

По его словам, резкая остановка с включенной «аварийкой» для высадки-посадки пассажиров на оживленной улице, где остановка запрещена, стала «доброй традицией» автомобилистов Казахстана.

«А ведь это нередко создает опасность совершения ДТП. Но сотрудники органов внутренних дел упорно не реагируют на данные правонарушения, видимо не считая их таковыми. Более того, довольно часто сотрудники органов внутренних дел сами практикуют такой способ остановки, а также совершают другие нарушения Правил дорожного движения», - уточнил Куставлетов.

Также депутат обратил внимание на слабый уровень взыскиваемости штрафов и безграмотные действия сотрудников органов внутренних дел при остановке транспортных средств, регулировании дорожного движения порождают у большинства населения агрессию и неуважение ко всем органам власти.

«В таких условиях в большей степени страдают законопослушные граждане, так как именно они, соблюдая Правила дорожного движения, при незначительных правонарушениях своевременно оплачивают штрафы. Хотя основная работа на дороге должна проводиться именно в отношении злостных правонарушителей, «лихачей» и водителей, практикующих агрессивную езду», - сказал он.

Наряду с этим сенатор добавил, что сегодня передали в рынок технический осмотр транспортных средств.

«Первые годы действительно под контролем государственных органов техническое состояние автомобилей на дорогах улучшилось. Но прошло немного времени и мы опять на дорогах видим автомобили с неисправными или запрещенными световыми приборами (ксенон), неисправными узловыми агрегатами, создающими опасность для участников дорожного движения или с явными признаками превышения количества выбросов вредных веществ. Состояние дорог, дорожной разметки, освещения, пешеходных переходов во многих местах оставляет желать лучшего. Есть же возможность составить карту ДТП в целом по Казахстану и отдельно в каждом регионе, а затем хотя бы на опасных участках трассы, магистрали и перекрестках проводить регулярные превентивные мероприятия, установить нужное оборудование», - полагает сенатор.

«Учитывая изложенное, просим вас предоставить информацию о работе, проводимой уполномоченными органами в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, с обязательным заслушиванием отчетов их руководителей на заседании Сената Парламента РК», - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана

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