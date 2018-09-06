В Темиртау за считанные минуты медики на вертолете спасли умирающего пациента

Женщина после ДТП была доставлена в больницу Темиртау, откуда ее экстренно доставили в Астану.

Очередная история спасения человека со счастливым концом произошла в Темиртау. Пациентка после страшного ДТП была срочно доставлена в местную больницу, однако ей потребовалась транспортировка в Астану, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе санавиации, пациентка 1976 года была госпитализирована в Центральную больницу Темиртау с множественными травмами, полученными в результате ДТП. 05 сентября пациентку экстренно вертолетом доставили в Городскую больницу №2 Астаны для получения дальнейшей специализированной медицинской помощи. Во время полета пациентку сопровождала мобильная бригада санитарной авиации.

О принятых мерах сразу же узнали в социальных сетях, где отметили улучшение оперативности и мобильности работы системы здравоохранения.

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