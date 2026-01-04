#Казахстан в сравнении
События

Пилоты и медики МЧС спасли пациента, доставив его на вертолете в Усть-Каменогорск

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2026 20:33 Фото: пресс-служба МЧС РК
Вертолет МЧС экстренно доставил 58-летнего пациента, которому потребовалась специализированная медицинская помощь, из города Зайсан в Усть-Каменогорск, сообщает Zakon.kz.

Незамедлительный вылет провели пилоты "Казавиаспас" МЧС РК Сергей Пинигин и Бауржан Бутенбаев на вертолете "Ми-8" в сопровождении врачей санавиации Ларисы Величко и Айгуль Кудербаевой.

"Благодаря профессионализму экипажа и слаженной работе медиков транспортировка прошла успешно. По прибытии в областной центр пациент доставлен в медицинское учреждение для дальнейшего лечения. Рейсы санавиации МЧС позволяют преодолевать расстояния и спасать жизни", – отметили спасатели.

Ранее вертолет МЧС экстренно доставил новорожденного малыша в Атырау.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
