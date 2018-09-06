Поезд сошел с рельсов в Костанайской области
Пострадавших нет.
Фото : открытые источники6 сентября 2018, 15:08
В Костанайской области поезд сошел с рельсов, пишет издание "Костанайские новости".
По информации пресс-службы ДЧС Костанайской области, 6 сентября в Аулиекольском районе произошел сход двух вагонов с рельсов.
«В 06.45 поступила информация о том, что в 05.55 на ст. Казанбасы произошел сход 2-х вагонов с рельсов колесными парами (количество уточняется). Всего в составе 53 вагона, были гружены щебнем», - рассказали в ДЧС.
Сообщается, что в результате схода произошла задержка пассажирского поезда № 37 сообщением Астана - Мангышлак. Пострадавших нет.
Ремонтно-восстановительные работы проводятся силами работников ст. Казанбасы.
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