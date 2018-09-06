С начала года на дорогах Алматы погибли 6 детей, более 600 травмированы

Полицейские призывают родителей к осторожности, а водителей к внимательности и четкому соблюдению ПДД.

За 7 месяцев 2018 года в Алматы произошло 552 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. При этом 6 детей погибли, 610 травмированы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДВД.

В целях обеспечения безопасности на дорогах и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, по 10 сентября включительно, в мегаполисе проводится оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Внимание - дети!».

«В период проведения данного мероприятия внимание будет уделяться профилактическим занятиям, беседам, лекциям, знаниям на темы безопасности дорожного движения, соблюдению всеми водителями скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов, как вблизи школьных учреждений, жилых кварталах районов, так и за их пределами. В школьных учреждениях мегаполиса для детей всех возрастов с участием педагогов, инспекторов ювенальной полиции будут проходить тематические уголки, вручения памяток, брошюр, буклетов и изучение правил дорожного движения»», - сообщил начальник Управления административной полиции ДВД города Алматы Жандос Мураталиев.

В полиции также отметили, что большинство ДТП с участием детей приходится на период учебного года. Дети на дорогах могут, к сожалению, терять бдительность, забывают о правилах поведения на улицах мегаполиса. Родителям необходимо выбирать детям безопасные маршруты следования в школу – домой, также сопровождать учащихся начальных классов.

«Долг и обязанность родителей - уберечь своих детей от беды. А водительский состав, в свою очередь, призываем неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. В этой связи, полиция Алматы, обращаясь к автолюбителям, напоминает, что в соответствии с Правилами дорожного движения, вы обязаны предоставить пешеходам преимущество в движении. Помните, что ваши близкие и дети - тоже пешеходы!», - резюмировал полковник Мураталиев.

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