Назарбаев прибыл в Карагандинскую область

Нурсултан Назарбаев проведет совещание по вопросам дальнейшего развития региона.

Глава государства прибыл в Караганду с рабочим визитом, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт "Акорды".

Сообщается, что в ходе поездки президент планирует посетить ряд промышленных предприятий и ознакомиться с планами инфраструктурного развития региона.

"Кроме того, Нурсултан Назарбаев посетит социальные и культурные объекты, а также проведет совещание по вопросам дальнейшего развития Карагандинской области", - сказано на сайте.

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