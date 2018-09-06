Назарбаев прибыл в Карагандинскую область
Нурсултан Назарбаев проведет совещание по вопросам дальнейшего развития региона.
Фото : BNews.kz6 сентября 2018, 16:44
Глава государства прибыл в Караганду с рабочим визитом, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт "Акорды".
Сообщается, что в ходе поездки президент планирует посетить ряд промышленных предприятий и ознакомиться с планами инфраструктурного развития региона.
"Кроме того, Нурсултан Назарбаев посетит социальные и культурные объекты, а также проведет совещание по вопросам дальнейшего развития Карагандинской области", - сказано на сайте.
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