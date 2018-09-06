Как ввезти в Казахстан авто из ЕАЭС и третьих стран

Автомобили из третьих стран, то есть иностранные автомобили можно временно ввозить на один год иностранным гражданам без уплаты каких-либо платежей.

6 сентября в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан прошел брифинг на тему «Требования таможенного законодательства по легковым автомобилям», сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

В настоящее время население активно интересуется возможностями ввоза легковых автомобилей для личного пользования.

При этом вопросы задаются как по автомобилям, ввозимым из третьих стран, так и по автомобилям, которые ввозятся из стран Евразийского экономического союза -Армении, Беларуси, России и Кыргызстана.

Автомобили из третьих стран, то есть иностранные автомобили можно временно ввозить на один год иностранным гражданам без уплаты каких-либо платежей. Граждане государств-членов ЕАЭС могут временно ввозить иностранные автомобили только при условии уплаты обеспечения, это так называемая финансовая гарантия также на один год.

Граждане Республики Казахстан могут ввозить на территорию Республики Казахстан автомобили, растаможенные в Кыргызстане до 1 января 2014 года и автомобили, растаможенные в Армении до 10 октября 2014 года.

Автомобили, растаможенные: в Кыргызстане, в период с 1 января 2014 года до 1 января 2020 года; в Армении, в период с 10 октября 2014 года до 1 января 2020 года признаются иностранными товарами и находятся под таможенным контролем. Указанные автомобили могут временно ввозиться на территорию Республики Казахстан только лицами, постоянно проживающими в Кыргызстане и Армении.

Лица, которые постоянно не проживают в Кыргызстане и Армении, могут ввозить указанные автомобили на территорию Республики Казахстан в следующих случаях:

1) после уплаты таможенных пошлин, налогов в размере разницы сумм таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате по ставкам, указанным в приложении 2 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования», и уплаченных сумм таможенных пошлин, налогов;

2) для Армении - после 1 января 2023г.,

3) для Кыргызстана - после 1 января 2025 г.

Также необходимо отметить, что сегодня на рынке имеются автомобили, которые были ранее ввезены из Монголии и затем были незаконно поставлены на регистрационный учет в органах внутренних дел Казахстана. Такие автотранспортные средства считаются иностранным товаром, и по ним будут приниматься соответствующие меры.

При покупке автомобилей гражданам рекомендуют проверять легальность ввоза автомобилей и проведения таможенной очистки путем обращения в территориальные органы государственных доходов.

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