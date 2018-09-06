В Караганде ограбили монастырь

Полиция раскрыла преступление.

Полицейские Караганды раскрыли кражу из монастыря Римско-Католической церкви в Караганде, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

2 сентября в Юго-Восточный отдел полиции УВД г.Караганды обратилась сестра-монахиня монастыря Римско-Католической церкви с заявлением о том, что неизвестный, проникнув в приемную комнату, похитил денежные средства на общую сумму 193 тысячи тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 33-летний житель города, который признался в том, что, зайдя в приемную комнату монастыря и заметив отсутствие монахини, похитил из шкатулки деньги.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 188 часть 2 УК РК «Кража чужого имущества». Проводится расследование.

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