Назван стартовый состав сборной Казахстана на первый матч Лиги наций с Грузией

Игра пройдет в Астане и начнется в 20:00 по местному времени.

Официальный сайт УЕФА опубликовал стартовые составы национальных сборных Казахстана и Грузии на матч Лиги наций, сообщает Sports.kz.

Казахстан: Эрич, Малый, Постников, Куат, Мужиков, Исламхан, Жуков, Щеткин, Муртазаев, Шомко, Бейсебеков;

Грузия: Лория, Какабадзе, Кашия, Кверквелия, Квеквескири, Канкава, Казаишвили, Квилитая, Меребашвили, Чакветадзе, Наваловский.

Напомним, игра пройдет в Астане и начнется в 20:00 по местному времени.

Также вместе с Казахстаном и Грузией в группе 1 дивизиона D Лиги наций выступают сборные Латвии и Андорры.

Свой последний матч сборная Казахстана провела 5 июня — подопечные Станимира Стоилова дома в товарищеской встрече разгромили команду Азербайджана — 3:0. Грузия в этот же день, также в товарищеском матче, неожиданно проиграла Люксембургу — 0:1.

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