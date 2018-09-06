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СМИ опубликовали видео с "отравителями" Скрипалей в Солсбери

Утверждается, что съёмка была сделана 4 марта 2018 года — в день покушения на бывшего разведчика и его дочь.

Фото : © The Daily Mail6 сентября 2018, 20:48

Британский таблоид The Daily Mail опубликовал видео с камер наблюдения одного из магазинов в Солсбери, на котором якобы запечатлены Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Великобританией в отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пишет Лайф.

На кадрах двое мужчин рассматривают витрину с антикварными монетами и марками и что-то обсуждают между собой, после чего пытаются зайти в магазин. Однако дверь оказывается запертой. Утверждается, что съёмка была сделана 4 марта 2018 года — в день отравления Сергея и Юлии Скрипалей.

Ранее в Великобритании были предъявлены обвинения двум гражданам России — Александру Петрову и Руслану Боширову. По данным английской прокуратуры, мужчины прибыли в Соединённое Королевство 2 марта, а уже через два дня — вскоре после отравления Скрипалей — покинули страну.


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