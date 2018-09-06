Полицейский застрелил начальника во дворе РОВД в ЗКО

От полученных ранений командир взвода скончался.

В ДВД ЗКО сообщили подробности убийства командира взвода во дворе ОВД, передает Zakon.kz со ссылкой на «Мой город».

- 6 сентября в 16.37 в поселке Чапаево Акжаикского района на территории ОВД сержант полиции 2-го батальона Акжаикского района УССО МВД РК 1994 г.р., произвел выстрелы из табельного оружия в командира взвода 2-го батальона Акжаикского района УССО МВД РК 1986 г.р., который скончался от полученных ранений. По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.99 УК РК - "Убийство".

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО.

В настоящее время место происшествия оцеплено.

Убийство командира взвода во дворе РОВД произошло вечером 6 сентября. Подчиненный выстрелил в начальника из табельного оружия. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

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