Казахстан проиграл Грузии в первом матче Лиги наций

Встреча проходила в Астане и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

В Астане завершился первый в истории матч Лиги наций, в котором сборная Казахстана выступила против Грузии, передает Zakon.kz.

По результатам первого тайма счет был равным - 0:0. Команды так и не смогли реализовать свои шансы на гол. Во втором тайме ситуация изменилась. Первым мяч в ворота соперников отправил игрок Чакветадзе на 69 минуте. Грузин прошел по линии штрафной и закрутил в "девятку" ворот Эрича.

На 74 минуте сборная Грузии закрепила успех благодаря автоголу казахстанского игрока Сергея Малого: он срезал мяч в свои же ворота.

Игра проходила на стадионе «Астана Арена», вмещающем 30 000 зрителей. Ее обслуживала судейская бригада из Турции во главе с Халилом Мелером, ассистировали ему Мустафа Эйисой и Джевдет Комурджуоглу, резервный рефери — Джейхун Сесигюзель.

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