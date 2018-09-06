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В обменниках доллар продают по курсу 382 тенге

Тенге значительно ослаб.

Фото : kapital.kz6 сентября 2018, 22:41

В обменных пунктах Казахстана доллар США продают по курсу 382 тенге, передает Zakon.kz.

По данным сайта kurs.zakon.kz, в обменниках Алматы на 6 сентября покупают доллары по средней цене в 376 тенге, продают по 382 тенге.

Официальный курс валют от Национального банка страны составляет 369,89 тенге за доллар.


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