В обменниках доллар продают по курсу 382 тенге

Тенге значительно ослаб.

В обменных пунктах Казахстана доллар США продают по курсу 382 тенге, передает Zakon.kz.

По данным сайта kurs.zakon.kz, в обменниках Алматы на 6 сентября покупают доллары по средней цене в 376 тенге, продают по 382 тенге.

Официальный курс валют от Национального банка страны составляет 369,89 тенге за доллар.

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