В обменниках доллар продают по курсу 382 тенге
Тенге значительно ослаб.
Фото : kapital.kz6 сентября 2018, 22:41
В обменных пунктах Казахстана доллар США продают по курсу 382 тенге, передает Zakon.kz.
По данным сайта kurs.zakon.kz, в обменниках Алматы на 6 сентября покупают доллары по средней цене в 376 тенге, продают по 382 тенге.
Официальный курс валют от Национального банка страны составляет 369,89 тенге за доллар.
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