Популярные куклы LOL оказались напичканы опасными веществами

Первыми тревогу подняли родители маленькой девочки: ребенок поиграл с куклой и отравился.

В Усть-Каменогорске разразился скандал вокруг популярных кукол. Санврачам пришлось изъять партию игрушек, которая оказалась ядовитой: содержание в ней фенола и формальдегида превышало норму в десятки раз, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Первыми тревогу подняли родители маленькой девочки: ребенок поиграл с куклой и отравился. Результаты анализов шокировали всех: кукла была буквально пропитана ядовитыми веществами.

Партию, с которой прибыла опасная игрушка, в итоге решили изъять из магазина и вернуть поставщику – алматинской фирме. Обоих предпринимателей оштрафовали на 20 МРП.

Санврачи также проверят подлинность сертификатов на этот товар.

Известно, что в Казахстан игрушки завезли из России, сами они китайского производства. После этого случая планируют проверить все магазины города, где продаются куклы LOL.

Алена Кравченко, руководитель отдела Департамента охраны общественного здоровья ВКО:

- Были исследованы все части кукол LOL. Шар, упаковка, в которую была упакована игрушка, кукла, аксессуары и мешочки, в которых находились аксессуары. Например, в кукле превышение было фенолов в 60 раз, а в самом шаре было самое большое превышение – это в 160 раз.

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