В Талдыкоргане учителей и врачей заселили в дом без газа, света и воды

Они ищут опытного адвоката и намерены бороться за свои права.

В Талдыкоргане учителя и врачи проходят экзамен на выживание: госслужащие стали участниками программы «Нурлы жол». Их заселили в квартиры без газа, света и воды. К тому же в многоэтажке проваливается пол и трескается штукатурка. Кто виноват и кому предъявлять претензии, жители выяснить не могут, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Семья Токпаковых много лет копила деньги в «Жилстройсбербанке», чтобы обзавестись собственным жильем. Однокомнатная квартира в новом доме обошлась в 6 миллионов тенге. Люди перевезли все вещи, но до сих пор живут в съемной квартире. В их новостройке нет самого главного - света, воды и газа.

Руфа Токпакова:

- Вещи здесь, а живем там. За съемную квартиру платим 50 тысяч тенге и за эту кредит тоже 50 тысяч. Дочка учителем работает, целый день в школе. Где и когда нам искать виновных?

Этот дом заселили месяц назад. Но отмечать новоселье у жильцов нет настроения. В квартирах – многочисленные недоделки. Где-то рушатся потолки и проваливается пол, где-то трескаются окна.

Гульнар Берлинова:

- Во-первых, дом сдан с большими недоделками, косяки все кривые, болтаются, очень много недоделок. Во-вторых, нам дали ключи, пока оформляли, мы много денег потратили. Я не пойму, кто ответственный за эксплуатацию этого дома?

В областном филиале «Жилстройсбербанка» показывают письмо из городского управления строительства. В нем говорится, что возведение девятиэтажного дома в шестом микрорайоне завершено и квартиры подлежат реализации вкладчикам банка.

Жасулан Курмангалиев, заместитель директора филиала «Жилстройсбербанка» по Алматинской области:

- У нас письмо есть, что дом готов. Мы на основании этого письма начинаем клиентов кредитовать. Мы – «Жилстройсбербанк» – занимаемся реализацией квартир. Мы не строим, мы только помогаем людям приобрести жилье.

В акимате Талдыкоргана заверили, что обязательно найдут горе-строителей и составят дефектный акт. Правда, когда это произойдет, не уточнили. Но пообещали быстрее провести в проблемный дом хотя бы электричество.

Данияр Жансы, пресс-секретарь акима Талдыкоргана:

- Сегодня там работают наши специалисты. Выяснилось, что украден трансформатор, будут проводиться ремонтные работы. До конца недели постараемся дать людям свет.

Между тем жильцы намерены во чтобы то ни стало наказать виновных. Сейчас они ищут опытного адвоката, чтобы обратиться в суд.

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