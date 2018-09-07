Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Маленькая Полина вернется из Турции к родителям благодаря помощи анонимного мецената

Добрый человек выделил ни много ни мало 20 тысяч долларов.

Фото : lenta.ru7 сентября 2018, 07:33

Новой поворот в судьбе маленькой Полины, которая родилась в Турции. До этого часа было известно, что девочка продолжает оставаться в клинике в Анталии, и ее состояние немного улучшилось. Но из-за огромного долга мама Поли Дарья Васильева не могла забрать свою дочь, передает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

Ребенка скоро доставят в Казахстан. Долг оплатил один из отечественных меценатов после выхода материалов о Полине в эфир. Но он пожелал остаться инкогнито. Добрый человек выделил ни много ни мало 20 тысяч долларов.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты