Маленькая Полина вернется из Турции к родителям благодаря помощи анонимного мецената
Добрый человек выделил ни много ни мало 20 тысяч долларов.
Фото : lenta.ru7 сентября 2018, 07:33
Новой поворот в судьбе маленькой Полины, которая родилась в Турции. До этого часа было известно, что девочка продолжает оставаться в клинике в Анталии, и ее состояние немного улучшилось. Но из-за огромного долга мама Поли Дарья Васильева не могла забрать свою дочь, передает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.
Ребенка скоро доставят в Казахстан. Долг оплатил один из отечественных меценатов после выхода материалов о Полине в эфир. Но он пожелал остаться инкогнито. Добрый человек выделил ни много ни мало 20 тысяч долларов.
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