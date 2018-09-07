Как накопить на квартиру

Главное — не забывать: нет плана расходов — нет денег, нет денег — нет квартиры.

Что делать, если зарплаты едва хватает на жизнь, а собственного жилья как не было, так и нет? Реально ли приобрести недвижимость или хотя бы накопить на первоначальный взнос по ипотеке? Стоит ли вообще пытаться и как не сдаться, столкнувшись с трудностями? Сайт "Крыша" составил примерный финансовый план, а также собрал советы, как избежать дыр в бюджете, передает Zakon.kz.

Как отмечается, порой скромные доходы далеко не единственное, что мешает эффективно копить на жильё.

В первую очередь надо понять: квартиры не будет никогда, если не запланировать её покупку. Запланировать всерьёз — значит начать откладывать, регулярно и целенаправленно. Только для начала предстоит понять, куда уходят деньги, научиться тратить и копить.

Сколько стоит жизнь?

К сожалению, официальных и в то же время объективных индикаторов доступности жилья нет. Существуют разные подходы: одни учитывают средние зарплаты и стоимость квадрата площади, другие предусматривают поправку на инфляцию, третьи привязаны к налогам и отчислениям...

Но любые научные теории рушатся, стоит только заглянуть в собственный кошелёк после похода в магазин. Куда уходят деньги? Этот вопрос воспринимается как риторический, однако ответ на него есть, и весьма конкретный. На жизнь. Именно этот фактор мы решили учесть в своём исследовании: взяли данные о рациональных нормах потребления продовольствия на одного человека в год (документ утверждён в рамках закона «О минимальных социальных стандартах и их гарантиях») и посетили точки закупки продуктов. Список включает порядка 50 позиций: хлеб, крупы, мясо, картофель, молочные продукты, масло, чай — ничего лишнего.

Сумма при этом впечатляет. За год, по нашим подсчётам (с учётом цен на сентябрь 2018 года), один человек съедает более 445 тысяч тенге, или порядка 37 тысяч в месяц. С учётом предложенных скидок и ярмарочных осенних цен на овощи — около 33 тысяч. Если семья состоит из трёх человек, один из которых ребёнок, то теоретически расходы могут составлять 100 000 тенге. С поправкой на детские нормы потребления — чуть меньше. Зато с газировкой, чипсами, батончиками и кофе — больше.

Максимально урезать условный бюджет пропитания семьи за счёт скидок и исключения кое-каких дорогих продуктов вроде мёда, рыбы, колбас и консервов удалось до 60 000 тенге.

Приобрели предметы гигиены (зубная паста и мыло и др.), бытовую химию на месяц? Вряд ли удалось уложиться в 3 000 тенге. Пора подстричься? Приготовьте 2 000 тенге.

К расходам также следует прибавить плату за общественный транспорт. Это порядка 5 000 тенге на человека ежемесячно, если ездить без пересадок и такси.

Но и это ещё не всё. Канцтовары, связь, одежда, лекарства и то, что вы даже не заметили, как купили, — всё это существенно бьёт по бюджету. Если собрать все годовые затраты, легко набирается порядка 400 тысяч. Это около 30 тысяч тенге в месяц.

Тем временем расходы уже перевалили за 150 000 тенге, а значит, превысили среднюю зарплату, скорректированную на налоги. Главная проблема заключается в том, что весомую часть доходов у многих семей занимает ещё и аренда квартиры — от 50 000 тенге за самые бюджетные варианты.

Если представить молодую пару с ребёнком, которая живёт на зарплату супруга (150 000 тенге) в арендованной квартире, то на потребление в лучшем случае остаётся 100 000 тенге — это 1 000 тенге в день на человека (которые предстоит распределить на продукты, транспорт, гигиену). Если ко всему возникнут непредвиденные траты или образовались долги, экономить придётся на всём и даже рациональные нормы потребления окажутся роскошью.

Но если совокупный доход семьи составляет порядка 200 000 тенге, а ещё лучше 300 000 тенге, ситуация с жильём однозначно поправима. Планировать покупку квартиры в пределах 15 миллионов тенге вполне разумно, даже если зарплаты невелики.

Составляем финансовый план. Сколько откладывать?

Задача — выяснить, куда делись деньги после зарплаты. Контролировать траты непросто, но существуют специальные методики. Есть много литературы по формированию семейного бюджета, но принципы общие, а детали отличаются незначительно. Для семьи, где супруги зарабатывают по 150 000 тенге и арендуют квартиру за 70 000 тенге, схема будет выглядеть примерно так:

1. Получаем зарплату (150 000 + 150 000 = 300 000 тенге).

2. Платим за аренду квартиры и комуслуги (70 000).

3. Остаётся 230 000. Из них 20 % сразу же откладываем на депозит (46 000).

4. 50 %, или 115 000 тенге, оставляем на покупки и текущие расходы (еда, транспорт, детсад и т. д.).

Теоретически, если не выходить за рамки рекомендованных норм потребления, на еду для семьи понадобится 50–60 тыс. тенге. На транспорт («Онай», а не такси) — примерно 5 000 тенге. Детский сад — 20 000. В итоге останется ещё 30 000 на покупки, которых нет в нормах потребления или другие потребности. Желательно расходовать их экономно, тщательно анализируя каждую мелочь.

5. 30 % бюджета, или 69 000 тенге, выделяем на развлечения, отдых и прочие приобретения : кафе, одежда, косметика, техника и т. д. От импульсивных покупок стоит воздержаться, но урезать досуг менее чем до 10 % не рекомендуется — отсутствие отдыха может отразиться на общем настрое. Лучше вообще иметь отдельный бюджет на эти цели, а не расходовать весь лимит ежемесячно. Большие покупки также следует планировать заблаговременно.

В итоге такими темпами через 4.5 года первоначальный взнос в размере 3 млн тенге по программе «7-20-25» будет собран. Деньги, направленные на аренду и сбережения далее будут перенаправлены в счёт погашения ипотеки. Но при этом финансовая подушка безопасности необходима. Не пренебрегайте этим правилом ни при каких условиях.

Долго ли копить?

Откладывая на депозит всего 30 000 тенге с каждой зарплаты, можно собрать первоначальный взнос (20 % по госпрограмме) за шесть лет. Далее арендные платежи будут примерно равны выплатам по ипотеке.

Если свободная сумма составляет уже 50 000, то взнос будет собран примерно за 4 года. При отчислениях в 100 000 тенге срок сократится до 2.2 года. Без ипотеки обойтись можно, но необходимые на приобретение квартиры 15 млн соберутся в лучшем случае за восемь лет.

Что мешает откладывать деньги?

Чтобы начать откладывать деньги при средней зарплате, несомненно, придётся пересмотреть расходы. Например, отказаться от вредных привычек, а это не только алкоголь и курение.

Импульсивные покупки, или так называемые чёрные дыры, — то, что сводит на нет все попытки собрать значительную сумму. Эксперты, представители самых разных сфер, рассказали, как экономить правильно и эффективно, без лишних стрессов.

Финансисты отмечают, что нужно записывать расходы, чтобы их систематизировать, и понять - на какие ненужные мелочи уходят средства. Взносы на сбережения должны быть ежемесячными. При планировании крупных покупок можно распределить сумму на несколько месяцев.

Покупка одежды также бьет по карману. Стилисты отмечают, что не обязательно покупать дорогую одежду, чтобы стильно выглядеть - можно научиться сочетать недорогую одежду и выглядеть красиво.

По мнению психотерапевта Александра Дружинина, есть два фактора, которые мешают человеку копить и заставляют тратить деньги. Первый — социальный. Сформировалось общество потребления, главные ценности которого — приобретать, потреблять, тратить. Если ты это делаешь, значит ты человек. Берут машины в кредит, но живут впроголодь. Устраивают дорогие свадьбы и потом разводятся, потому что негде и не на что жить. Всё это способы поддержания самооценки. Второй фактор — личный. Есть индивидуальные психологические причины для компульсивной траты денег. Например, это трудное, бедное детство, проведённое в нужде. Либо человек пытается через покупки компенсировать недостаток любви, самоуважения, избавиться от тревоги. Это, кстати, общая тенденция — шопинг используется населением как антидепрессант.

С чего начать?

Итак, каким бы ни был доход, важно научиться расходовать деньги рационально. В противном случае накопить солидную сумму попросту невозможно.

Изучите рынок жилья, определитесь с сегментом и ценой, поймите, какую примерно квартиру вы должны купить в итоге. Пусть это будет не центр, а однушка в пригороде — начните с малого.

Составьте план расходов и чётко придерживайтесь его. Откладывайте с каждой зарплаты не менее 20 % суммы на депозит.

Выделяйте определённые средства на продукты, досуг, одежду и так далее. Не выходите за установленные рамки. Всегда составляйте список покупок, будь то еда или одежда. Это позволит избежать эмоциональных, спонтанных трат. И кстати, никогда не ходите в магазин или на рынок голодными — так вы точно потратите лишнее.

Следите за планом мероприятий и афишами, вступите в клубы по интересам — бесплатный или дешёвый досуг найдётся на любой вкус. Необязательно проводить выходные в ТРЦ.

Не сдавайтесь! Пару месяцев будет сложно, но потом новый образ жизни войдёт в привычку и затянет, утверждают эксперты. Главное — не забывать: нет плана расходов — нет денег, нет денег — нет квартиры.

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