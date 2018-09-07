Валютные ипотечные займы казахстанцев переводят в тенге

Программа предусматривает рефинансирование валютных ипотечных, полученных до 1 января 2016 года, в тенге по курсу Национального Банка Казахстана на 18 августа 2015 года.

27 марта 2018 года Правление Национального Банка Казахстана утвердило изменения и дополнения в Программу рефинансирования ипотечных займов, принятую в апреле 2015 года. По итогам ее реализации валютные ипотечные займы физических лиц будут переведены в тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

Программа предусматривает рефинансирование валютных ипотечных займов физических лиц, полученных до 1 января 2016 года, в тенге по курсу Национального Банка Казахстана на 18 августа 2015 года. На рефинансирование валютных ипотечных займов за счет средств Национального Банка выделено более 150 млрд.тенге. В свою очередь, банками при рефинансировании займов будет прощена задолженность заемщиков по вознаграждению, пене (неустойки), комиссии на сумму более 136 млрд. тенге.

«По итогам реализации Программы в Казахстане валютные ипотечные займы физических лиц будут переведены в тенге. С учетом введенного 1 января 2016 года запрета на выдачу новых ипотечных займов в иностранной валюте физическим лицам, не имеющим доходов в ней, реализация Программы сведёт к нулю в портфеле банков ипотечных займов физических лиц, выданных в иностранной валюте, а также исключит валютный риск для населения в будущем», - сообщил Начальник Управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Национального Банка Казахстана Александр Терентьев.

Терентьев акцентировал внимание на том, что срок рефинансирования валютных займов банками истекает 30 декабря 2018 года, срок подачи заемщиком заявления на рефинансирование займа - 15 декабря 2018 года. Он отметил, что для определения соответствия займа условиям Программы, заемщикам необходимо обратиться в банк-кредитор.

К рефинансированию валютных ипотечных займов приступили АО «Народный Банк Казахстана», АО «ForteBank», АО «Банк ЦентрКредит», АО «АТФБанк», АО «Цеснабанк», АО «Kaspi Bank», АО «Банк Kassa Nova», АО «Евразийский банк», АО «Altyn Bank», ДБ АО «Сбербанк России», АО «Bank RBK», АО «KZI Bank», АО «AsiaCredit Bank», ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан)», АО ДБ «Альфа-Банк», АО «Capital Bank Kazakhstan» и АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».

На 1 сентября 2018 года банками на рефинансирование валютных займов одобрено 2 504 заявки на сумму 22,2 млрд.тенге и рефинансирован 1 551 займ на сумму 11,7 млрд.тенге. Более подробно с информацией в разрезе регионов и банков можно ознакомиться здесь.

Терентьев также напомнил о том, что Программа, в том числе, направлена на оказание поддержки ипотечным заемщикам, получившим займы в период с 2004 по 2009 годы.

На рефинансирование указанных займов Национальным Банком Казахстана выделено 130 млрд. тенге. Также за счет средств Национального Банка возмещена задолженность заемщиков, относящихся к социально уязвимым слоям населения, по государственной пошлине, уплаченной банками при подаче исковых требований в суд, на сумму более 300 млн. тенге, а также курсовая разница по проблемным валютным займам на сумму более 8 млрд. тенге.

По состоянию на 1 сентября 2018 года в рамках Программы банками одобрено 24 853 займа на сумму 154,3 млрд. тенге, рефинансированы 22 665 займов на сумму 131,5 млрд. тенге.

«По займам заемщиков, соответствующих критериям Программы, но не обратившихся в банк за рефинансированием, после истечения установленного Программой срока рефинансирования, банки вправе возобновить предусмотренные действующим законодательством процедуры по взысканию задолженности. При этом Национальный Банк уже не сможет оказать заемщикам содействие в приостановлении проведения банками процедуры взыскания», - проинформировал Терентьев.

В целом на поддержку ипотечных заемщиков Национальным Банком Казахстана выделено более 300 млрд.тенге.

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