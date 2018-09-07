Обещавшая выгодный кредит жительница Астаны задержана полицией

В настоящее время в полицию с заявлениями обратились семь граждан, пострадавших от мошеннических действий данной гражданки.

В Астане сотрудниками отдела криминальной полиции УВД района «Сарыарка» задержана подозреваемая в мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

"5 сентября в Управление внутренних дел «Сарыарка» с заявлением обратились три жительницы Астаны и сообщили, что в одном из торговых домов девушка по имени «Гульназ» обманным путем завладела их денежными средствами, обещав посодействовать в получении кредита. Как выяснилось, своих потенциальных жертв подозреваемая находила, размещая объявления на интернет ресурсах, предлагая выгодно оформить кредит", - сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.

В настоящее время в УВД района с заявлениями обратились семь граждан, пострадавших от мошеннических действий данной гражданки. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «мошенничество».

В ходе оперативных и следственных мероприятий полицейскими установлена и задержана 34-летняя местная жительница.

Граждан пострадавших от ее действий просим обратиться в УВД района «Сарыарка» по адресу (ул. Акбуга,2) или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-66-10, 71-66-40 или на 102.

Полицейские призывают горожан быть особо бдительными и не поддаваться на уловки аферистов. При проявлении должной бдительности со стороны пострадавших граждан, совершение подобных преступлений не было бы возможным.

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