Ироничные иллюстрации колумбийского художника
А какая иллюстрация порадовала вас больше остальных?
Фото : © wawawiwadesign / instagram7 сентября 2018, 11:10
Кому из нас не знакомо то чувство, когда хочется спрятаться от серьезной взрослой реальности в страну фантазий? Художник-самоучка Андреас Кольменарес создал свой уютный мультяшный мир, где можно отдохнуть душой и почувствовать себя хорошо.
Под псевдонимом wawawiwa автор выкладывает красочные и милые иллюстрации с изрядной долей юмора. Андреас ведет странички в соцсетях на английском и испанском языках, где постоянно делится с подписчиками новыми иллюстрациями.
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