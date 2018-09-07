Ироничные иллюстрации колумбийского художника

А какая иллюстрация порадовала вас больше остальных?

Кому из нас не знакомо то чувство, когда хочется спрятаться от серьезной взрослой реальности в страну фантазий? Художник-самоучка Андреас Кольменарес создал свой уютный мультяшный мир, где можно отдохнуть душой и почувствовать себя хорошо.

Под псевдонимом wawawiwa автор выкладывает красочные и милые иллюстрации с изрядной долей юмора. Андреас ведет странички в соцсетях на английском и испанском языках, где постоянно делится с подписчиками новыми иллюстрациями.

AdMe.ru выбрал 25 наиболее интересных работ.

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