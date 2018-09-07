Антироссийские санкции не нанесли прямого урона экономике Казахстана

План действий большой - министр национальной экономики.

Более ощутимо экономика страны отреагирует на проводимую США политику, если будут реализовываться более жесткие сценарии, например, будут заморожены активы российского государственного банка. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сказал министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов, передает корреспондент Zakon.kz.

На данный момент есть несколько каналов влияния на Казахстан – инвестиционный, торговый, курсовой. Их возможное влияние на отдельные предприятия Казахстана министерство с отраслевыми госорганами и Нацбанком уже отработали. И составили совместный план действий на случай, если те или иные негативные прогнозы начнут проявляться.

«План действий большой, я не могу много говорить, потому что есть часть вещей закрытых, но, тем не менее, он включает поддержку тех отраслей, которые, если вдруг пойдёт все не так, будут более подвержены», - добавил Сулейменов.

При этом, он отметил, что антироссийские санкции не нанесли какой-то урон экономике Казахстана напрямую. И напомнил, что санкции влияют на экономику совсем другой страны, пусть и серьезного экономического партнера.

«Но тем не менее, они и там точечные, вы сами знаете, в отношении отдельных компаний, лиц и отраслей. То на нас они влияют еще более опосредованно», - сообщил министр.

Сулейменов также сообщил, что часть населения и некоторые отрасли выигрывают от колебания курса, а другие проигрывают. Поэтому общий эффект у нас пока нейтральный.

«Если будут реализовываться жесткие сценарий по санкциям, то есть, когда будут заморожены активы российского Госбанка, если будут дальнейшие санкции в отношении госдолга Российской Федерации, тогда уже да, мы наверное почувствуем через курс более (серьезные последствия - от авт.). Пока нейтрально», - заключил он.

При этом Сулейменов рассказал, что в оптимистичном сценарии пакет ноябрьских санкций пока не заложен.

"Это проект закона, который внесен сенаторами в парламент США. Мы с помощью нашего посольства отслеживаем, как он проходит. Это проект, там огромное количество различных комитетов, различных интересов внутри законодательного органа Соединенных Штатов. Когда он станет законом, на котором будет подпись президента США, мы не знаем. Соответственно, закладывать какие то негативные вещи в базовый прогноз социально-экономического развития страны мы не должны. У нас есть готовность (к разным сценариям развития), но тем не менее закладывать что-то, чего может быть и не будет, в базовый прогноз неправильно. Давайте будем смотреть на эти санкции, как на санкции в отношении Российской Федерации. Мы постоянно о них говорим, как будто санкции идут непосредственно на нас. Они влияют на нас только через курс. Ключевой канал влияния это курсовой", - сказал министр.

Татьяна Ковалева, Астана

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