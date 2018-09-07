Сулейменов: Тенге стоит дешевле, чем должен, но на коридоре инфляции это не отразится

За коридор мы не выйдем - Сулейменов

По модели министерства национальной экономики РК тенге не должен стоить так дешево по отношению к доллару. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сказал министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Что касается ослабления тенге, ослабление тенге на лицо. По нашей модели цена такой не должна быть. По нашей модели, по модели Нацбанка тенге столько стоить не должен. Это вопрос такой психологический и определенного нервного влияния рынка на возможный эффект», - сказал.

По его словам, инфляция до конца года будет выше озвученного ранее значения. Хотя официально, министерство заявляло коридор инфляции в районе 5-7%.

«По итогам 8 месяцев ровно 6%. Мы хотели закончить год 6%, но из-за ослабления тенге скорее всего будет 6,7-6,8%. За коридор мы не выйдем» - заверил он.

Татьяна Ковалева, Астана

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