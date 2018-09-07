Назарбаев встретился с бывшими коллегами по комбинату

Встреча прошла в парке отдыха.

Глава государства посетил парк культуры и отдыха в Темиртау, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.

В ходе рабочей поездки президент ознакомился с результатами работ по реконструкции городского парка культуры и отдыха Темиртау в рамках программы «Рухани жаңғыру».

"Назарбаев осмотрел сооружения, возведенные на территории парка за счет внебюджетных средств. Кроме того, он посетил театрализованное представление, повествующее об истории города в 50-60-е годы прошлого века", - отмечается в сообщении.

Во время посещения президент встретился и побеседовал со своими соратниками и бывшими коллегами по металлургическому комбинату.

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