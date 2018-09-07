Вузы Алматы подпишут "Антикоррупционный пакт"

В обсуждении проекта приняли участие руководители 14 крупных учебных заведений города.

7 сентября на площадке КазНУ им. аль-Фараби состоялось обсуждение пакета антикоррупционных рекомендаций для высших учебных заведений страны, передает zakon.kz со ссылкой на Департамент Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Алматы.

Пакет рекомендаций был подготовлен Агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции. В обсуждении проекта приняли участие руководители 14 крупных государственных и частных высших учебных заведений города Алматы.

Руководитель проектного офиса «Sanaly Urpaq» Кайыржан Токушев отметил, что Агентство целенаправленно проводит работу по искоренению коррупционных рисков во всех сферах жизни нашего общества, в том числе, в деятельности высших учебных заведениях, внося по итогам анализа соответствующие рекомендаций.

Участники совещания активно и предметно обсуждали каждый пункт разработанных антикоррупционных рекомендаций, внесли ряд предложений и поддержали проект.

В заключении руководитель АДГСиПК по Алматы Данияр Таумурат сказал, что все предложения и замечания будут учтены при окончательном принятии рекомендаций, которые направлены на установления открытости и прозрачности в деятельности высших учебных заведений для искоренения возможных коррупционных рисков и повышения качества подготовки будущих специалистов.

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