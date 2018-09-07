Разве не должно быть ответственности? – Биртанов о родившей в Турции алматинке

Казахстан перевезёт из Турции ребёнка гражданки РК, родившей там раньше срока, не имея медицинской страховки заграницей.

Казахстан перевезёт из Турции ребёнка гражданки РК, родившей там раньше срока, не имея медицинской страховки за границей. Об этом в ходе общественных слушаний рассказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передаёт корреспондент BNews.kz.

Министр заявил, что гражданам необходимо самостоятельно нести ответственность, чтобы государству не приходилось оплачивать расходы для обеспечения безопасности каждого казахстанца, выезжающего за рубеж.

"Сегодня всю ночь мы занимались с нашими коллегами из МИДа вопросами транспортировки в Казахстан новорождённого ребёнка, недоношенного, который родился в Турции. Понятно, что много технических, юридических и финансовых вопросов, мы этот вопрос решим и ребёнка перевезём. Но каким образом взрослые люди на 7 месяце беременности уезжают в другую страну, не имея медицинской страховки, надеясь на авось. А потом государство, то есть мы с вами, несём это бремя расходов на своих плечах. Разве не должно быть ответственности?", – заявил Биртанов.

По его словам, казахстанцы также часто отказываются от прививок, не имея на это медицинских противопоказаний, после чего в стране растёт заболеваемость инфекционными болезнями, такими как корь.

"Поэтому, в первую очередь, вопросы материнства и детства - в этой части введение солидарной ответственности нам надо делать. Кроме того, профосмотры, скрининги, которые государством предоставляются бесплатно. Именно одной из причин их низкой эффективности является отсутствие ответственности. Люди не приходят, мы требуем с врачей, наказываем врачей, появляются приписки. Выходит, на бумаге – все хорошо, но ведь проблема не решается", - сказал глава министерства.

Он добавил, что даже при непрохождении необходимых медосмотров, государство обязано оказывать помощь гражданам в экстренных случаях, однако их будут привлекать к административной ответственности и накладывать штраф.

"Гарантированный объём – ПМСП, экстренная медпомощь (скорая, сан авиация) как оказывались, так и будут оказываться. Всё это будет. Но это не значит, что мы человека не можем привлечь к административной ответственности. Во многих странах есть штрафы за несвоевременное прохождение скринингов. Потому что он в первую очередь наносит вред себе, лишает себя возможности ранней диагностики новообразований. Мы не говорим, что мы за него не заплатим, мы заплатим, но этот штраф вводится не для того, чтобы покрыть часть, а для того, чтобы был рычаг, был адмресурс. Это всё надо обсуждать", - рассказал Елжан Биртанов.

Глава министерства отметил, что ещё в 2010 году глава государства в своём послании говорил о развитии солидарной ответственности. В большинстве случаев это воспринимается, как участие человека в финансировании системы здравоохранения.

"Вы платите налоги, формируется бюджет, и из этого бюджета мы получаем ГОБМП. Мы переходим на следующую стадию – ОСМС, и все граждане солидарно в этом участвуют", - добавил он.

Министр рассказал, что введение штрафов за непрохождение профосмотра предлагают уже сейчас. В декабре текущего года министерство внесёт проект кодекса в Правительство для дальнейшего рассмотрения.

"Такая практика во многих странах есть, когда за несвоевременное прохождение профосмотра штрафы есть. Тоже самое добровольное медицинское страхование. Это тоже форма солидарной ответственности, она у нас не развита. Предлагается, например, ввести частное страхование, в том числе при выезде за рубеж, где отсутствует безвизовый режим. Мы считаем, что граждане, которые выезжают, должны иметь страховку. В декабре мы должны внести проект кодекса в Правительство. В дальнейшем это будет уже обсуждение с администрацией Президента, в начале первой половины следующего года будет внесено в Парламент. Мы хотели бы и рассчитываем на очень активное участие граждан, бизнеса и не только медиков", - добавил Биртанов.

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