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В Караганде бесследно исчезли двое детей

Сейчас ведутся поисковые мероприятия.

Фото : Новости - Гуранка.ру7 сентября 2018, 15:53

В Караганде ушли из дома и бесследно исчезли двое детей 4-х и 10 лет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.

«В Кировский отдел полиции УВД г.Караганды обратилась 24-х летняя жительница города с заявлением о том, что 6 сентября ушли из дома по ул. 3-я Качегарка ее 4-х летний сын и 10-и летняя племянница и до настоящего времени не вернулись. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования. В настоящий момент проводится поисковые мероприятия», – сообщили в пресс-службе ДВД.


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