ДЧС Алматы не будет выселять жильцов многоэтажек за нарушения пожарной безопасности

Всего в Ауэзовском районе было проверено 65 домов, в 10 из которых выявили нарушения.

Начальник отдела по ЧС Ауэзовского района Арман Байгелов прокомментировал скандал с якобы выселением 150 семей из двух многоэтажек Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как выяснилось, к высокой степени риска возгорания по нормативу относятся дома выше 28 метров. При этом в ДЧС начали проверку высоток на основании требований Генпрокуратуры. Всего было обследовано 10 высотных жилых домов Ауэзовского района. По результатам выявлено нарушение правил пожарной безопасности в 10 домах, три из которых впоследствии так и не устранили выявленные недостатки. Cотрудники ДЧС составили юридический протокол в отношении КСК в размере 20 МРП. Председатель КСК, который отвечал за техническое состояние трёх домов, получил соответствующее предписание.

«Повторная проверка показала, что нарушения не были устранены в полном объёме. Составлен адмпротокол. Дело передано в суд. 13 июня КСК ещё раз оштрафовали на 100 МРП. Вчера в СМИ заявили, что в домах не предусматривается система противодымной защиты. Это не соответствует действительности, система имеется, но находится в нерабочем состоянии», - пояснил спикер.

Как отметил Арман Байгелов, сегодня КСК привлекается к штрафу ещё на 240 тысяч тенге, потом дело направляется в экономический суд для принудительного устранения проблем.

«КСК просто обяжут устранить нарушения. Для ремонта системы там ничего не надо разрушать, просто нужно нанять фирму, которая починит систему», - уточнил он.

Также выяснилось, что по установленным нормам жилые дома проверяются на пожарную безопасность один раз в пять лет. Пятиэтажные дома при этом относятся к пониженной степени риска и к ним применяются другие нормативы.

Ранее в СМИ прошла информация о том, что ДЧС Алматы начал штрафовать дома без пожарной сигнализации и системы, и якобы намерен инициировать через суд приостановление эксплуатации домов с нарушениями.

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