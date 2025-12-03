За дымные шашлычные взялись в Алматы

Шашлычные проверили в Жетысуском районе Алматы и выявили нарушения санитарных норм, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 3 декабря 2025 года, рассказали в Управлении санитарно-эпидемиологического контроля Жетысуского района, куда в текущем году поступали жалобы горожан на "шашлычки", использующие твердое топливо и создающие дым.

"Одно из обращений касалось объекта по адресу: ул. Назарбаева, 28А. Жительница сообщила об антисанитарном состоянии и сильном дыме от мангала. В ходе внеплановой проверки шашлычной ИП "Аяна" выявлены нарушения санитарных норм: работа без уведомительного порядка, использование мангала на твердом топливе, отсутствие контейнера для мусора и дератизационных мероприятий, в помещении обнаружены летучие насекомые. По итогам проверки предпринимателю выписан штраф в размере 68 810 тенге и выдано предписание. При повторной проверке установлено, что нарушения не устранены, после чего судом назначен дополнительный штраф – 393 200 тенге", – говорится в сообщении управления.

Фото: акимат Алматы

Жалобы также поступали на работу кафе "Алтын қазан" (ТОО "Кулагер") по ул. Серикова, 41. Проверка подтвердила, что мангал на твердом топливе работает в пристройке к жилым домам, что нарушает санитарные требования и вызывает дискомфорт у местных жителей. Руководству кафе назначен штраф 314 560 тенге и выдано предписание об устранении нарушений. Повторная проверка показала, что мангал не демонтировали и суд назначил дополнительный штраф в размере 275 240 тенге.

"Позже по этому же адресу поступила еще одна жалоба на дым и гарь от мангала. В ходе проверки нарушения подтвердились вновь. На ТОО "Кулагер" составлен протокол, назначен штраф 314 560 тенге, а материалы направлены в суд для рассмотрения вопроса о запрете использования мангала. Суд принял решение запретить эксплуатацию мангала на твердом топливе в данной точке общепита", – дополнили в ведомстве.

В районном управлении санэпидемконтроля подчеркнули, что работа по пресечению подобных нарушений продолжается, поскольку использование твердого топлива на объектах общепита создает чрезмерный дым, ухудшает качество воздуха и нарушает санитарные нормы.

Ранее антисанитария в алматинской гимназии шокировала казахстанцев.