В МИД РК прокомментировали задержание сотрудника казахстанского посольства в Литве
Он задержан за вождение в нетрезвом состоянии, - сообщили в литовской полиции.
Полиция задержала в Вильнюсе за вождение в нетрезвом состоянии сотрудника посольства Казахстана, сообщает zakon.kz.
32-летний сотрудник административно-технического персонала был задержан в четверг ночью около 3 часов.
Мужчина находился за рулем автомобиля Toyota Avensis в нетрезвом состоянии, у него установлена степень опьянения в 1,40 промилле, сообщила полиция.
Информация о произошедшем инциденте появилась в литовских СМИ.
Действующий в Литве Кодекс административных нарушений предусматривает в случае вождения в нетрезвом состоянии (когда степень опьянения превышает 0,4 промилле, но не достигает 1,5 промилле) штраф в размере от 300 до 450 евро.
Если степень опьянения превышает 1,5 промилле, то такому водителю в Литве грозит уголовная ответственность.
"Сейчас выясняем подробности. Уполномоченный по этике МИД РК занимается этим вопросом. В случае подтверждения этого вопиющего факта, работник будет отозван из длительной загранкомандировки", - сообщили нам в МИД РК.
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