В МИД РК прокомментировали задержание сотрудника казахстанского посольства в Литве

Он задержан за вождение в нетрезвом состоянии, - сообщили в литовской полиции.

Полиция задержала в Вильнюсе за вождение в нетрезвом состоянии сотрудника посольства Казахстана, сообщает zakon.kz.

32-летний сотрудник административно-технического персонала был задержан в четверг ночью около 3 часов.

Мужчина находился за рулем автомобиля Toyota Avensis в нетрезвом состоянии, у него установлена степень опьянения в 1,40 промилле, сообщила полиция.

Информация о произошедшем инциденте появилась в литовских СМИ.

Действующий в Литве Кодекс административных нарушений предусматривает в случае вождения в нетрезвом состоянии (когда степень опьянения превышает 0,4 промилле, но не достигает 1,5 промилле) штраф в размере от 300 до 450 евро.

Если степень опьянения превышает 1,5 промилле, то такому водителю в Литве грозит уголовная ответственность.

"Сейчас выясняем подробности. Уполномоченный по этике МИД РК занимается этим вопросом. В случае подтверждения этого вопиющего факта, работник будет отозван из длительной загранкомандировки", - сообщили нам в МИД РК.

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