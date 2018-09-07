С реформами Президента РК ознакомились в Чехии

Заместитель министра иностранных дел Чехии Томаш Петричек заявил о важности Экономико-экологического форума ОБСЕ как важной платформы для диалога и укрепления доверия.

В ходе 26-го Экономико-экологического форума ОБСЕ в Праге на тему «Содействие экономическому прогрессу и безопасности в регионе ОБСЕ посредством инноваций, развития человеческого капитала и надлежащего государственного и корпоративного управления» участники были ознакомлены с реформами модернизации Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Повестка дня форума была сформирована по итогам подготовительных встреч в Вене и Венеции в этом году. Представители правительств, частного сектора, гражданского общества и международные эксперты обсудили вопросы возможностей цифровой экономики, обеспечения безопасности цифровых технологий в предпринимательском секторе, цифровые инновации как инструмент укрепления надлежащего государственного и корпоративного управления и поощрения новаторских бизнес-моделей и экономической взаимосвязанности в цифровую эпоху. Участники рассмотрели возможность принятия проектов решений Совета министров иностранных дел ОБСЕ в области экономико-экологического измерения, который пройдет в Милане в этом году.

Постоянный представитель РК при международных организациях в Вене, Председатель экономико-экологического комитета ОБСЕ Кайрат Сарыбай рассказал о главных задачах Послания Главы государства «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции».

Заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Джулиельмо Пикки подчеркнул, что цифровизация, несмотря на то, что она является новой концепцией ОБСЕ, может помочь организации переосмыслить себя. Было упомянуто о положительных последствиях цифровизации для бизнеса, что привело к созданию новых рабочих мест. Цифровизация также представляет собой риски, которые должны быть совместно решены странами участницами организации.

Заместитель министра иностранных дел Чехии Томаш Петричек заявил о важности Экономико-экологического форума ОБСЕ как важной платформы для диалога и укрепления доверия.

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