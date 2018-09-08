Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,54 доллара, до 77,1 долларов за баррель.
Фото : inform.kz8 сентября 2018, 10:11
Цены на нефть по итогам торгов в пятницу на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка изменились разнонаправленно, передает МИА «Казинформ».
По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,54 доллара, до 77,1 долларов за баррель.
Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в октябре на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на 0,02 доллара, до 67,75 долларов за баррель.
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