Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,54 доллара, до 77,1 долларов за баррель.

Фото : inform.kz8 сентября 2018, 10:11

Цены на нефть по итогам торгов в пятницу на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка изменились разнонаправленно, передает МИА «Казинформ».

По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,54 доллара, до 77,1 долларов за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в октябре на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на 0,02 доллара, до 67,75 долларов за баррель.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты