Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,54 доллара, до 77,1 долларов за баррель.

Цены на нефть по итогам торгов в пятницу на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка изменились разнонаправленно, передает МИА «Казинформ».

По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,54 доллара, до 77,1 долларов за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в октябре на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на 0,02 доллара, до 67,75 долларов за баррель.

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