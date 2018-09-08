Первый отель Mercure открылся в Казахстане

В центре Алматы открылся комплекс «Abylai Khan Plaza».

В Алматы состоялось открытие многофункционального комплекса «Abylai Khan Plaza», расположенного в деловом центре города и непосредственной близости от главных административных и культурных центров.

В церемонии открытия участие принял аким Алматы Бауыржан Байбек. В торжественной обстановке градоначальник разрезал красную ленту, дав старт амбициозному проекту.

«Abylai Khan Plaza» - это воплощение мировых тенденций в технологии строительства, современные архитектурные решения, высокий уровень инженерных систем и коммуникаций, европейские стандарты управления.

Многофункциональный комплекс включает: бизнес центр класса «А», международный отель, торговую галерею, апартаменты категории бизнес и 3-х уровневый подземный паркинг.

В создании МФК принимали участие компании трёх стран: Казахстана, Италии и Франции. Комплекс воплотил в себе французскую утонченность, яркость красок Италии, а также казахстанскую историю, культуру, традиции и наш уверенный взгляд в будущее.

Удобное расположение, развитая инфраструктура, транспортная доступность благоприятно влияют на развитие любого типа бизнеса.

В комплексе «Abylai Khan Plaza» расположился четырехзвездочный отель Mercure, сети международного гостиничного оператора Accor Hotels.

Mercure Almaty City Centre это 117 современно оборудованных номеров класса стандарт и люкс, где есть всё для идеального отдыха и комфортного проживания.

Каждый отель Mercure - это уникальный дизайн, вдохновленный местной культурой и традиционным искусством. Казахские орнаменты, национальные узоры и традиционные мотивы в сочетании с комфортабельными условиями, безупречным сервисом и изысканной кухней.

Отель включает 5 конференц-залов с удобным и ярким фойе, ресторан и лобби-бар, SPA-центр и фитнес-клуб на верхнем этаже, откуда открывается великолепный вид на окрестности и достопримечательности города - снежные вершины Заилийского Алатау.

Бизнес-центр «Abylai Khan Plaza» категории “А” создан по проекту ведущей итальянской компании, обеспечивает самые комфортные условия для ведения бизнеса. Все обслуживание осуществляет международная управляющая компания с многолетним опытом.

Комплекс включает в себя комфортные и элегантные сервис-апартаменты с полным спектром услуг. Они созданы в соответствии с новейшими технологиями в строительстве и европейскими стандартами обслуживания.

Торговая галерея «La CASA ITALIA», это сердце Италии в центре Алматы. В скором времени будут запущены торговые площади специализирующиеся на продаже мебели и предметов интерьера ведущих итальянских брендов.

На 11-м этаже комплекса расположен панорамный ресторан с обширной открытой террасой и смотровой площадкой.

Возможности для международных компаний - арендаторов: бизнес, проживание и отдых в одном месте.

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