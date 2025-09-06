#АЭС в Казахстане
Туризм

В бывшем общественном туалете Оксфорда открыли мини-отель

Бутик-отель открылся в бывшем викторианском туалете , фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 08:39 Фото: Instagram/thenetty
Крошечный отель The Netty открыли в бывшем викторианском туалете в центре Оксфорда, сообщает Zakon.kz.

Викторианский туалет, в котором разместилась гостиница, был построен в 1895 году и закрыт в 2008 году из-за проблем с безопасностью. Об этом пишет Independent.

Сейчас бутик-отель предлагает всего лишь два номера, в каждом из которых могут разместиться по два человека. В нем нет ресепшена, ресторана и обслуживания номеров, но есть горячая линия для гостей и бесплатный приветственный коктейль по прибытии. Его название The Netty на северном английском сленге означает "туалет".

Фото: Instagram/thenetty

В отеле сохранили некоторые оригинальные элементы, например, напольную плитку, добавив винтажную мебель и театральные детали. Попасть в апартаменты можно, спустившись по отдельным лестницам с уровня улицы. Проживание стоит от 170 фунтов стерлингов за ночь. Это примерно от 122 тыс. тенге.

"Задача заключалась в том, чтобы преобразовать это незаметное строение в нечто возвышенное и уютное", – отметила дизайнер интерьеров Рейчел Гоудридж.

Фото: Instagram/thenetty

По ее словам, отсылки к прежнему назначению здания "не бросаются в глаза и не кричат: вот здесь был старый туалет", а сделаны очень ненавязчиво. Директор отеля Ана Пинейро добавила, что их главной целью было создать пространство, которое понравится путешественникам, ищущим персонализированный опыт.

Фото: Instagram/thenetty

Героиней нового кампейна исландской марки одежды 66°North стала 99-летняя женщина.

