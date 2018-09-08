В Алматы проходит международный книжный фестиваль KITAP FEST

Специально для участников фестиваля организаторы подготовили памятные закладки, а общественные библиотеки подарили алматинцам 5000 книг.

В Алматы проходит пятый по счету Международный книжный фестиваль KITAP FEST, сообщает Zakon.kz.



За пять лет фестиваль успел перерости из скромного книгообмена в культурно-просветительское мероприятие города, которое объединяет всех книголюбов, писателей, блогеров, общественных деятелей, издательства и лидеров мнений.

Организатором фестиваля является частный фонд BAURZHAN при поддержке акимата Алматы, фонд ставит перед собой цель развить читательскую культуру и создать единую площадку для писателей и их читателей.

«KITAP FEST проводится с целью популяризации казахстанских авторов, издателей и чтения. Мы хотим, чтобы читающих людей стало больше. В рамках фестиваля мы проводим книжную ярмарку, проводим книгообмен, квесты для детей на тему как делаются книги, интересные мастер-классы и презентации книг отечественных авторов», -рассказала главный координатор книжного фестиваля KITAP FEST Майра Альжанова.

На фестивале представлено более 30 тыс книг, отечественных и зарубежных авторов на любой вкус и возраст. Классика, фантастика, детективы, детская литература, учебники, книжные инсталяции и фотозоны из самых популярных книг, все это можно найти на KITAP FEST.

«Это замечательное мероприятие, которое популяризирует книги и чтение. Мы пришли сегодня с детьми, чтобы показать им насколько мир книг увлекателен и интересен. Купили новые книги, послушали выступления авторов, и приняли участие в развлекательной программе, поиграли в шахматы, поучаствовали в викторине и мастерили поделки», - поделилась Наталья Антонова.

С утра до самого вечера не утихали активности в секциях «Книжный оффлайн», «Писательский шатер» и шатре «Литературная площадка». На презентации библиотечной системы прошла акция «Я записался в библиотеку». Для самых маленьких любителей книг был организован квест «Как рождается книга?», подвижные игры, конкурсы, мастер классы.

Специально для участников фестиваля организаторы подготовили памятные закладки, а общественные библиотеки подарили алматинцам 5000 книг.

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