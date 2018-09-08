Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Туркестанской области в ходе драки погиб человек

Еще двух с травмами доставили в больницу.

Фото : guns.allzip.org8 сентября 2018, 14:29

В Шардаринском раойне Туркестанской области полицейскими задержаны по подозрению в убийстве двое, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Туркестанской области.

7 сентября 2018 года в дежурную часть Шардаринского РОВД поступило сообщение о том, что на поле возле одного из поселков произошла драка.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что между дехканами, которые не поделили клиентов, произошла потасовка с применением оружия. В результате чего, один из потерпевших скончался на месте, еще двух с травмами доставили в больницу. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье УК РК «убийство».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух подозреваемых, жителей Туркестанской области. У одного из задержанных изъято охотничье ружье. По факту убийства Следственным управлением ДВД Туркестанской области начато досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты