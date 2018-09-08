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Видео перестрелки в Туркестанской области появилось в Сети

Один человек погиб, двое ранены.

Фото : Instagram8 сентября 2018, 16:29

В Сети появилось видео перестрелки, произошедшей в селе Достык Шардаринского района Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

Ролики опубликованы на странице kris_p_kz в Instagram. На кадрах видно, как несколько мужчин ссорятся, затем начинается перестрелка.

Напомним, 7 сентября 2018 года между дехканами, которые не поделили клиентов, произошла потасовка с применением оружия. В результате чего, один из потерпевших скончался на месте, еще двух с травмами доставили в больницу. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье УК РК «убийство». В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух подозреваемых, жителей Туркестанской области. У одного из задержанных изъято охотничье ружье.


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