Мастер криминальной фотографии Энрике Метинидес

Жертвы дорожно-транспортных происшествий и бандитских перестрелок, утопленники и самоубийцы – самые острые события криминальной хроники на протяжении 50-ти лет становились сюжетами снимков мексиканского фотографа Энрике Метинидеса.

Энрике Метинидес родился в 1934 году. В Мехико, своем родном городе, Энрике постоянно видел смерть и выходки преступных группировок. Еще будучи ребенком, будущий мастер леденящих душу кадров пропадал на показах фильмов о гангстерах и полицейских. Происходящее на экране производило на Энрике невероятное впечатление, что предопределило его дальнейший карьерный путь.

10-летний Метинидес получил в подарок от отца камеру, и тут же отправился фотографировать вдребезги разбитые машины. ДТП стали первой и одной из главных тем в его фотографии.

Будучи смелым и отважным, Энрике подружился с местными полицейскими, которые каждый день приходили обедать в ресторанчик его отца. Общение с полицейскими открыло Метинидесу доступ в преступный мир Мехико-сити. Энрике выезжал вместе с копами на вызовы, где мог фотографировать аресты и погибших в ходе преступлений. Далеко не самое подходящее занятие для маленького мальчика, но именно оно подтолкнуло Метинидеса стать профессионалом криминальной фотографии.

«Помню, когда мне было 11 лет, я пришел в полицейский участок, а туда только что принесли парня, которого обезглавило на железнодорожных путях, – делится Метинидес. – Кто-то привязал его за шею к рельсам, и поезд проехался по нему. Это был первый раз, когда я увидел мертвое тело так близко, крупным планом. Я сделал кадр трупа с его собственной головой в руках. Позже, начав работать в качестве помощника фотографа на месте преступлений, я видел по 30, 40, 50 мертвецов в день».

Самоубийства, критические ситуации, катастрофы, настоящие человеческие эмоции и боль – Метинидес фотографировал трагедии в Мехико на протяжении 50-ти лет, вплоть до 1997 года. Фотограф снимал для прессы, специально выбирая самые смелые и провокационные издания. Его труды идеально складываются в драматичный и кровавый образ напряженного города. Прям как из боевиков, которые в детстве так обожал фотограф.

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