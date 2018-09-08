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Гражданка Конго с ребенком от астанчанина пытается остаться в Казахстане

Виза Моники истекла в марте. О том, что ее нужно продлевать, женщина не знала.

Фото : YouTube8 сентября 2018, 21:20

Гражданка Конго осталась в Астане с просроченной визой и с грудным ребенком. Моника Камганза приехала в Казахстан во время выставки ЭКСПО, сообщает Хабар24.

Она познакомилась с мужчиной, но потом они расстались. Женщина ждала от него ребенка.

Виза Моники истекла в марте. О том, что ее нужно продлевать, женщина не знала. Таким образом, гражданка Конго осталась без денег и места жительства. Затруднило ситуацию то, что Моника знает только французский язык. Инспекция по делам несовершеннолетних направила зарубежную гостью в Центр социально-правовой поддержки. Его работники помогли появиться на свет ребенку.

- Если сейчас миграционная полиция поставит ей депорт за нарушение визового режима, то никто не сможет оплатить ей дорогу. Это очень большая стоимость и у нее нет денег. Сама она хочет, просит, чтобы мы помогли ей остаться в Казахстане. У нее есть два варианта. Это получение вида на жительство, но для этого нужно иметь три миллиона тенге на счету. К сожалению, у нее таких денег нет. Либо получить статус беженца, но это очень сложно, и получится у нас или нет, мы сказать не можем, - говорит директор фонда Анна Рыль.


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