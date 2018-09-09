Фируза Шарипова одолела непобедимую россиянку

Казахстанка защитила чемпионский титул.

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова одержала победу над россиянкой Юлией Куценко в главном поединке вечера бокса, который прошел в Санкт-Петербурге, сообщает сообщает zakon.kz.



Поединок был рассчитан на десять раундов. Единогласным решением судей победу одержала Фируза Шарипова.

Теперь на счету 24-летней Шариповой девять побед, пять из них досрочные, и одно поражение.

Добавим, что россиянка потерпела первое поражение в карьере. Ранее она выиграла семь боёв, где трёх своих соперниц отправила в нокаут. Также в статистике Юлии Куценко есть ещё одна ничья.

Отметим, что Фируза Шарипова также владеет титулами IBO и WBC Silver во втором полулегком весе, которые она завоевала в поединке с бельгийкой Джемиллой Гонтарюк в Алматы.

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