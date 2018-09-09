Казахстанец Эмир Байгазин получил награду на Венецианском кинофестивале

Конкурсная программа «Горизонты» - вторая по значимости на Венецианском кинофестивале после главного конкурса.

В конкурсе «Горизонты» 75-го Венецианского международного кинофестиваля приз за лучшую режиссуру получил казахстанец Эмир Байгазин, передает МИА «Казинформ».

В конкурсной программе «Горизонты» Венецианского кинофестиваля наряду с 19 фильмами из разных стран участвовала картина Эмира Байгазина «Өзен» («Река»). Это последняя часть последняя часть «Трилогии об Аслане», предыдущие фильмы которой - «Уроки гармонии» (2013 год) и «Раненый ангел» (2016 год) удостоились наград международных кинофестивалей. К примеру, «Уроки гармонии» в 2013 году на Берлинском кинофестивале получила «Серебряного медведя» за лучшую операторскую работу.

Конкурсная программа «Горизонты» - вторая по значимости на Венецианском кинофестивале после главного конкурса. В ней участвуют игровые и документальные фильмы, представляющие новые тенденции в развитии кинематографа.

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