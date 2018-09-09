Гульнара Каримова написала завещание о своих несметных богатствах

Она своими единственными наследниками называет 26-летнего сына Ислама и 20-летнюю дочь Иман.

Правда о том, кому принадлежат сотни миллионы долларов на счетах подставных лиц, всплыла на процессе в Стокгольме, где судят за взятки топ-менеджеров скандинавской сотовой компании Telia (торговая марка Ucell), пишет vesti.uz.

Шведский прокурор Гуннар Стетлер представил подлинные документы, которые хранились в банковских ячейках швейцарских банков. Из них ясно, что Гульнара Каримова загодя подумала о том, чтобы ее капиталы и недвижимость по всему миру, не попали в руки ближайших сподвижников. Хотя именно на Гаяне Авакян, Рустама Мадумарова и Марину Клюеву были оформлены подставные фирмы Takilant, Swisdorn и Marvelgate. Через них и текли взятки от сотовых компаний.

Прокурор показал четыре завещания. Три из них написаны названными подельниками Гульнары Каримовой. В них говорится, что все юридические лица и банковские счета остаются старшей дочери покойного первого президента Узбекистана. А уже сама Гульнара Каримова своими единственными наследниками называет 26-летнего сына Ислама и 20-летнюю дочь Иман.

Любопытно, что все эти документы были подготовлены еще в 2004 году, за пределами Узбекистана и на английском языке.

Теперь доказано, что деньги поступали в интересах Гульнары Каримовой. Она и ее подельники не будут допрошены на процессе в Швеции. Мошенники отбывают большие сроки в узбекской тюрьме за сокрытие валюты, уход от налогов, за целый «букет» других преступлений. Деньги от сотовых компаний Билайн и Ucell старшая дочь покойного президента получала за «крышу».

19-21 сентября будут допрошены взяткодатели.

Любопытно, что европейская пресса обходит молчанием громкий скандал. Хотя он безжалостно срывает лицемерную маску о «прозрачном бизнесе» Запада. Все платят как миленькие.

Раньше на этом, например, попался голландский Вымпелком (Билайн). Он заплатил почти 800 миллионов долларов штрафа министерству финансов США за обман американских игроков на бирже, скрывая информацию о взятках в Узбекистане.

Обе компании остаются в республике, не смотря на безнадежно испорченные репутации и коррупционный шлейф, который тянется за ними. Билайн и Ucell практически поделили между собой рынок. А потому бросили заниматься качеством связи и уровнем обслуживания клиентов. Плюс бессовестно наживаются на интернет-пакетах, они самые дорогие в странах СНГ.

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