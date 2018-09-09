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Серена Уильямс проиграла в финале US Open

Уильямс была оштрафована на гейм.

Фото : Stuart Robinson / Global Look Press9 сентября 2018, 07:19

Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла в финале турнира US Open японке Наоми Осаке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Уильямс была оштрафована на гейм: сначала она получила предупреждение за подсказку тренера, затем была лишена очка за разбитую ракету, а в переходе назвала судью Карлоса Рамоса вором.

Осака выиграла финал со счетом 6:2, 6:4. Она стала первой чемпионкой турнира из Японии.

В марте 2018-го Серена Уильямс возобновила выступления после 13-месячного перерыва в связи с рождением дочери. Всего в ее активе 23 победы в турнирах серии «Большого шлема» в одиночном разряде.


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