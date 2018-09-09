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В Москве автомобиль въехал в группу пешеходов

Один из раненых скончался в карете скорой помощи.

Фото : Telegram9 сентября 2018, 10:11

Водитель автомобиля Volkswagen Polo сбил группу пешеходов на Новочеркасском бульваре в Москве. Число пострадавших в происшествии уточняется, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. По информацииTelegram-канала «112», в происшествии пострадали по меньшей мере 10 человек. Один из раненых скончался в карете скорой помощи. Эта информация официально не подтверждена.

По словам источника агентства «Москва» в правоохранительных органах, в результате наезда пострадали девять человек.

Telegram-канал Mash сообщает, что водитель, сбивший пешеходов, задержан. Он оказался гражданином Киргизии.


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