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Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана

12 сентября в Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются осадки — дождь, снег, заморозки 1-3°С.

Фото : VistaNews.ru10 сентября 2018, 06:18

В нескольких областях Казахстана, а также Астане объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие дни синоптики прогнозируют осадки и заморозки, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане 10 сентября ожидается гроза, утром и днем ветер северо-западный порывы 15 м/с. Ночью 11 сентября ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), ночью 11-12 сентября на поверхности почвы ожидаются заморозки 3°С.

10 сентября в Акмолинской области местами ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с, гроза.

Ночью 11-12 сентября в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областях, ночью 12 сентября в Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются осадки — дождь, снег, заморозки 1-3°С.


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