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В Рудном в кустах нашли младенца

Ведется расследование.

Фото : kstnews.kz10 сентября 2018, 09:56

9 сентября около 11 часов вечера по улице Сандригайло за АЗС нашли новорожденную девочку, сообщает zakon.kz со ссылкой на kstnews.kz.

По данным издания, состояние новорожденной девочки удовлетворительное. Вес ребенка 3 килограмма. Младенец направлен в Рудненский роддом.

Ведется расследование.


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