В Рудном в кустах нашли младенца
Ведется расследование.
Фото : kstnews.kz10 сентября 2018, 09:56
9 сентября около 11 часов вечера по улице Сандригайло за АЗС нашли новорожденную девочку, сообщает zakon.kz со ссылкой на kstnews.kz.
По данным издания, состояние новорожденной девочки удовлетворительное. Вес ребенка 3 килограмма. Младенец направлен в Рудненский роддом.
Ведется расследование.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4936320-b2d9ae32b366ac0780510b48e5c40195
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...