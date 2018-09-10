В Рудном в кустах нашли младенца

Ведется расследование.

9 сентября около 11 часов вечера по улице Сандригайло за АЗС нашли новорожденную девочку, сообщает zakon.kz со ссылкой на kstnews.kz.

По данным издания, состояние новорожденной девочки удовлетворительное. Вес ребенка 3 килограмма. Младенец направлен в Рудненский роддом.

Ведется расследование.

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