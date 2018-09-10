Спикеры расскажут, как автоматизировать процессы в компании, которые помогут вам увеличить продажи и выстроить эффективный отдел продаж.

13 сентября приглашаем вас на бесплатный семинар «Развитие бизнеса: автоматизация компании и увеличение продаж».

Спикеры расскажут, как автоматизировать процессы в компании, которые помогут вам увеличить продажи и выстроить эффективный отдел продаж. Познакомитесь с эффективными решениями для улучшения вашего бизнеса!

Где: г. Алматы, ул. Кунаева 77, БЦ «Park View», 3 этаж, конференц-зал

Когда: 13 сентября, с 14:00 до 18:00



Семинар бесплатный, но для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться.

Семинар будет интересен:

· Владельцам бизнеса и руководителям компаний, желающим улучшить работу компании и научиться совершать большие продажи системно.

· Руководителям департаментов отдела продаж и маркетинга.

Основные темы семинара:

1. «Управление задачами, проектами, коммуникациями»

Сармантай Касенов, директор «1С-Битрикс Казахстан»

· Как наладить совместную работу над сложными проектами и контролировать сроки?

· Как оперативно получать обратную связь от сотрудников?

· Как контролировать сроки выполнения задач?

2. «Как с помощью СRМ увеличить продажи»

Антон Гетман, директор веб-агентство «Getman.us»

· Узнаем каждого клиента в лицо;

· Не пропускаем входящие запросы (телефон, e-mail, соцсети);

· Контролируем сроки выполнения задач сотрудниками.

3. «Повышение продаж за счет повторных продаж. Миф или реальность?»

Татьяна Матлахова, директор компании «ADC Agency»

Татьяна Солдатенко-Туканова, генеральный директор инвестиционного фонда «New Energy Invest»

· Лояльность - отличный инструмент увеличения повторных продаж;

· Основные этапы разработки и составляющие программ лояльности;

· Как измерить эффективность программ лояльности.

Участие в семинаре возможно только при регистрации.

Все вопросы по тел: +7 700 3000 468, e-mail: indira@1c-bitrix.kz

Организатор: «1С-Битрикс Казахстан»

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