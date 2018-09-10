Бесплатный семинар "Развитие бизнеса: автоматизация компании и увеличение продаж"
Спикеры расскажут, как автоматизировать процессы в компании, которые помогут вам увеличить продажи и выстроить эффективный отдел продаж.
13 сентября приглашаем вас на бесплатный семинар «Развитие бизнеса: автоматизация компании и увеличение продаж».
Спикеры расскажут, как автоматизировать процессы в компании, которые помогут вам увеличить продажи и выстроить эффективный отдел продаж. Познакомитесь с эффективными решениями для улучшения вашего бизнеса!
Где: г. Алматы, ул. Кунаева 77, БЦ «Park View», 3 этаж, конференц-зал
Когда: 13 сентября, с 14:00 до 18:00
Семинар бесплатный, но для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться.
Семинар будет интересен:
· Владельцам бизнеса и руководителям компаний, желающим улучшить работу компании и научиться совершать большие продажи системно.
· Руководителям департаментов отдела продаж и маркетинга.
Основные темы семинара:
1. «Управление задачами, проектами, коммуникациями»
Сармантай Касенов, директор «1С-Битрикс Казахстан»
· Как наладить совместную работу над сложными проектами и контролировать сроки?
· Как оперативно получать обратную связь от сотрудников?
· Как контролировать сроки выполнения задач?
2. «Как с помощью СRМ увеличить продажи»
Антон Гетман, директор веб-агентство «Getman.us»
· Узнаем каждого клиента в лицо;
· Не пропускаем входящие запросы (телефон, e-mail, соцсети);
· Контролируем сроки выполнения задач сотрудниками.
3. «Повышение продаж за счет повторных продаж. Миф или реальность?»
Татьяна Матлахова, директор компании «ADC Agency»
Татьяна Солдатенко-Туканова, генеральный директор инвестиционного фонда «New Energy Invest»
· Лояльность - отличный инструмент увеличения повторных продаж;
· Основные этапы разработки и составляющие программ лояльности;
· Как измерить эффективность программ лояльности.
Участие в семинаре возможно только при регистрации.
Все вопросы по тел: +7 700 3000 468, e-mail: indira@1c-bitrix.kz
Организатор: «1С-Битрикс Казахстан»
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