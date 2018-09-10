В Москве почтили память Дениса Тена

Татьяна Тарасова отметила, что ушел не только отличный фигурист, но и отличный человек, друг многих спортсменов.

На прокатах сборной России в Москве минутой молчания почтили память убитого фигуриста Дениса Тена, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Матч ТВ.

Консультант сборной России и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова перед началом выступлений произнесла речь, отметив, что ушел не только отличный фигурист, но и отличный человек, друг многих спортсменов.

Напомним, Денис Тен погиб 19 июля в Алматы. Он попытался остановить грабителей, которые снимали зеркала с его машины, но получил удар ножом в бедро. Несмотря на усилия врачей, фигурист скончался в 17.30 от потери трех литров крови. Подозреваемые в нападении задержаны..

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