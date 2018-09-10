Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Москве почтили память Дениса Тена

Татьяна Тарасова отметила, что ушел не только отличный фигурист, но и отличный человек, друг многих спортсменов.

Фото : matchtv.ru10 сентября 2018, 10:24

На прокатах сборной России в Москве минутой молчания почтили память убитого фигуриста Дениса Тена, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Матч ТВ.

Консультант сборной России и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова перед началом выступлений произнесла речь, отметив, что ушел не только отличный фигурист, но и отличный человек, друг многих спортсменов.

Напомним, Денис Тен погиб 19 июля в Алматы. Он попытался остановить грабителей, которые снимали зеркала с его машины, но получил удар ножом в бедро. Несмотря на усилия врачей, фигурист скончался в 17.30 от потери трех литров крови. Подозреваемые в нападении задержаны..

Все новости по теме читайте здесь.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты