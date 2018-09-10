Поступления в бюджет РК сократились почти на 11%

Основной причиной снижения доходов бюджета стало сокращение поступлений за счет трансфертов на 40,6% (или 1,3 трлн тг).

Поступления в госбюджет Казахстана за 7 месяцев 2018 года составили 6,2 трлн тенге и сократились на 10,9% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее (было 7 трлн тг), передает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.

Как отмечается, основной причиной снижения доходов бюджета стало сокращение поступлений за счет трансфертов на 40,6% (или 1,3 трлн тенге). Поступления трансфертов являются второй по величине статьей доходов госбюджета после налоговых поступлений, которые составили 4,2 трлн тг (годом ранее - 3,6 трлн тг).



Указывается, что за январь-июль последних 5 лет 2018 год стал единственным годом с таким резким сокращением поступлений в госбюджет (-10,9%). Последний раз за аналогичный период доходы бюджета сокращались в 2015 году на незначительные 0,4%.

Максимальный же результат поступлений был зафиксирован в 2017, тогда госбюджет за 7 месяцев пополнился на рекордные 7 трлн тенге.

Доходы госбюджета напрямую зависят от поступлений трансфертов, так как по данной статье доходов бюджет ежегодно пополняется в среднем на 28,9%.

За 7 месяцев текущего года за счет трансфертов госбюджет пополнился на 1,9 трлн тенге, что на 40,6% меньше, чем за аналогичный период годом ранее - 3,2 трлн тенге.

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