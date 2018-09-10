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Заморозки и осадки - синоптики о погоде на три дня

Лишь на западе и юге температура будет около и выше нормы.

Фото : Kazlenta.kz10 сентября 2018, 12:07

Заморозки и осадки ожидаются в большинстве регионов страны 11-13 сентября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Отмечается, что на западе и юге Казахстана сохраняется теплая погода. Но на остальной территории республики уже осень.

"В предстоящие трое суток по штормовому предупреждению в северных, центральных и восточных областях ожидаются дождь, возможен его переход в мокрый снег, а также похолодание до 1…3°С. Температура воздуха предполагается ниже климатической нормы на 2…4°С, лишь на западе и юге она будет около и выше нормы", - сообщили синоптики.


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