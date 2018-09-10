Нигматулин принял посла Беларуси по случаю завершения его дипмиссии

Для меня было огромным счастьем работать в Казахстане - посол.

Сегодня в Мажилисе председатель палаты Нурлан Нигматулин принял чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Казахстане Анатолия Ничкасова по случаю окончания его дипломатической миссии в нашей стране, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомста.

Н.Нигматулин отметил значительный личный вклад А.Ничкасова в развитие и укрепление казахстанско-белорусского взаимодействия и поблагодарил дипломата за активную плодотворную работу в нашей стране.

Спикер мажилиса подчеркнул, что между двумя странами налажен интенсивный политический диалог, выстроены глубокие экономические связи. По словам Нигматулина, это является результатом эффективной совместной работы лидеров двух государств Нурсултана Назарбаева и Александра Лукашенко.

Нурлан Нигматулин и Анатолий Ничкасов констатировали и активное развитие сотрудничества казахстанских и белорусских депутатов. При этом председатель мажилиса отметил насыщенную межпарламентскую повестку последних лет, одними из основных вопросов которой выступали транспорт и логистика, сельское хозяйство, здравоохранение, культурно-гуманитарная сфера.

По словам белорусского дипломата, для него было огромным счастьем работать в Казахстане.

"Для нас очень важны те реформы, те изменения, которые происходят в Казахстане. Они очень динамичны. Это то, что также необходимо и для нашей страны. Мы многое заимствуем. Благодаря тем инициативам, которые исходят от Казахстана, от вашего президента, и которые быстро реализуются через законодательную сферу, мы получаем большие дивиденды на будущее. Такое сотрудничество имеет большие перспективы", - подчеркнул Анатолий Ничкасов.

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